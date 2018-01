Natal defende sua candidatura ao comitê da Copa 2014 Encontros aconteceram na manhã desta segunda-feira, no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro.

Na manhã desta segunda-feira (29) foi a vez de Natal, Salvador e Porto Alegre defenderem suas candidaturas nas reuniões com os integrantes da comitiva da FIFA e do Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA 2014, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Na apresentação de Natal, a comitiva formada pelo secretário de Estado do Turismo, Fernando Fernandes de Oliveira, o arquiteto responsável pela construção/reforma do estádio, Moacir Duarte, o secretário Adjunto de Esporte e Lazer do município de Natal, Carlos Eduardo Nunes do Nascimento, e o representante da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL), Clóvis José Fernandes, e destacou as vantagens e qualidades da cidade para receber a Copa do Mundo FIFA 2014.



Os representantes de Natal citaram bastante no encontro as modificações em infra-estrutura que serão aplicadas na cidade. Com medidas relativas a hotéis, aeroportos, energia, telecomunicações, hospitais e acesso aos estádios.



Sobre o trânsito para o estádio, não seria necessário obras de infra-estrutura. Apenas uma engenharia de trânsito nas datas de jogos.



Também foi apresentado o projeto de modernização e adaptação do Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado (Machadão), um dos mais bonitos do Brasil.



Natal contará com suporte do Governo do Estado, Prefeitura, Câmaras Legislativas, Judiciário (Ministério Público) e Tribunais de Contas.



Salvador

Na reunião de Salvador, foi descrito o estágio atual em que se encontram os projetos da cidade para receber a Copa do Mundo FIFA 2014, em especial o projeto de um novo Estádio da Fonte Nova.



A inteira renovação da Fonte Nova, com um sistema metroviário de estações muito próximas ao estádio, foi objeto de concorrência por seis empresas, entre elas empresas estrangeiras, e será norteada por três pontos chaves: sustentabilidade (econômica, ambiental e socio-cultural), instalações e legal.



A idéia é o aproveitamento parcial da estrutura existente, mas com uma grande modernização guiada pelo projeto do Estádio de Hanover, na Alemanha, com quatro estádios de pequeno porte próximos, para treinamentos.



Além do projeto do estádio, foram apresentados os modelos de investimento de infra-estrutura urbana, em sua totalidade de iniciativa privada. E os números de infra-estrutura de saúde, hoteleira, transporte e tecnologia da informação e comunicação.



A comitiva de Salvador foi formada pelo secretário do Trabalho e Esporte da Bahia, Nilton Vasconcelos, o chefe de Gabinete do Governador, Fernando Schmidt, o diretor geral da Superintendência de Desportos da Bahia, Raimundo Nonato (Bobô), e da secretária de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Salvador, Kátia Carmelo.



Porto Alegre



Antes da apresentação de projetos propriamente dito de Porto Alegre, a comitiva exibiu as qualidades da cidade, em relação a indicadores sociais, culturais e econômicos. Assim como a tradição e a rivalidade do futebol gaúcho, que tem cinco títulos nacionais e dois campeonatos mundiais.



Em seguida, a apresentação foi dividida em Tecnologia da Informação, Transporte e Mobilidade, Saúde e Segurança Pública (que traz um agente para cada 299 habitantes).



Foram apresentados dois projetos de estádios para receber a Copa do Mundo FIFA 2014. O novo Beira-Rio, reformado, com um hotel junto ao estádio, com 60 mil espectadores em cadeiras cobertas e 66 camarotes. E a Arena Multiuso do Grêmio, que será construída em outra localização, distante da do Estádio Olímpico, com capacidade para no mínimo 50 mil torcedores sentados, também com hotel, centro de convenções e shopping center.



Mas a comitiva da FIFA e o Comitê Organizador da Copa do Mundo FIFA 2014 frisaram que a decisão do estádio que representará oficialmente a candidatura de Porto Alegre, no dia 15 de janeiro, à FIFA deve ser feita pela própria cidade.



Participaram da reunião, o presidente do Sport Club Internacional, Vitório Píffero, o secretário Municipal de Planejamento, Ricardo Gothe, o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à viabilização do Rio Grande do Sul como Sub-Sede da Copa do Mundo de 2014, Luís Augusto Lara, e o secretário Estadual do Turismo, Esporte e Lazer, José Heitor Gularte.



CBF News