América entra em campo com Max e Souza O alvirrubro encara o Juventude em jogo válido pela nona rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

O América entra em campo dentro de instantes com uma difícil missão na nona rodada: quebrar a invencibilidade do Juventude de 54 dias sem derrota. Em casa, o clube gaúcho tem o retrospecto favorável. Até o momento foram três vitórias e um empate. O time de Caxias do Sul chegou à soma de sete jogos seguidos sem derrota na série B, em segundo lugar com 16 pontos, perdendo apenas na estréia para o Ceará.



Em contrapartida, o time terá dois desfalques importantes. O meia Xuxa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Dirley, com um edema na panturrilha, não participam do jogo contra o alvirrubro. O técnico Zetti terá os reforços do volante Renan e do atacante Luís, que retornam ao elenco depois da suspensão automática em virtude do terceiro cartão amarelo.



No lado americano, os reforços de Max e Raí deixam a torcida e os jogadores confiantes para encarar o próximo desafio. Max havia sido expulso na partida contra o Avaí, pela sétima rodada da série B, mas volta a integrar o time para o jogo de logo mais. O técnico Ruy Scarpino entra em campo com os jogadores Fabiano, Dida, Emerson, Márcio Rozário, Maizena Robson, Jeferson, Rodrigo Santos e Souza; Max e Marabá.



O jogo será realizado no Estádio Alfredo Jaconi nesta sexta-feira (04), às 20h 30.