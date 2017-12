Acusado de crimes em Mossoró é executado em Ponta Negra Edson Franklin, o "pipo", foi assassinado a tiros quando estava em um bar na zona Sul de Natal.

O assassinato de Edson Franklin Vieira Bezerra, 34 anos, morto a tiros na quarta-feira (17) à noite em Ponta Negra pode ter sido crime de pistolagem ou vingança. Segundo fontes do Nominuto.com, Edson Franklin é conhecido como “Pipo” e é acusado de vários crimes cometidos no interior do Rio Grande do Norte, principalmente em Mossoró.



Um dos crimes atribuídos a “Pipo” é o duplo homicídio cometido contra Os comerciantes Adalberto Agripino de Sousa e seu filho, Adalberto Agripino de Sousa Júnior foram mortos no dia 24 de junho de 2006 durante um assalto em Mossoró. Nessa mesma ocorrência, foi morto o assaltante Patrício Carlos



Ele ficou foragido durante alguns meses e foi preso em Natal no dia 19 de agosto por agentes da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur). “Pipo” também seria envolvido com crimes de latrocínio, assalto e formação de quadrilha.



“Pipo” tinha acabado de chegar ao “Espetinho da hora”, em Ponta Negra, e pediu uma cerveja. Quando começava a beber, foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que desceu de um veículo – segundo populares, um Gol prata – e atirou cinco vezes sendo que quatro dos disparos acertaram “Pipo”. O outro tiro acertou um cliente do estabelecimento.



O acusado da execução entrou no veículo, que era dirigido por outra pessoa, e fugiu sem deixar pistas. Os tiros que acertaram “Pipo” foram todos na cabeça numa clara evidência de execução não se sabe por vingança ou pistolagem. Resta agora saber a motivação do crime e os autores. O caso será investigado pelo 15º Distrito Policial, em Ponta Negra.