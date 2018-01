Independente é campeão da Segunda Divisão

O Independente, equipe de maior torcida da cidade de Jardim de Piranhas, é o mais novo representante interioano na elite do futebol potiguar. O time se sagrou campeão da segunda divisão ao vencer o Cruzeiro de Macaíba de 2 a 1, domingo, no estádio Josenildo Cavalvanti.



Na primeira partida, em Macaíba, no Estádio José Jorge Maciel, o time de Jardim já havia vencido de 2 a 0.



Leléu e Clécio marcaram os gols da vitória do Real. Binha fez o do Cruzeiro. Na quipe campeã, destaque para os jogadores Marcelo Assuense e Josicley, além, claro, do bom valor que é Leléu.



Adonay Nagib de Carvalho França foi o árbitro dessa partida.



A renda foi decepcionante, chegando apenas a R$ 1.100,00 para um público pagante de 220 torcedores. No estádio ainda entrararam mais 360 entre sócios e os famosos goleleiros.