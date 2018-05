Governadora e Robinson Faria devem conversar ainda hoje Será o primeiro encontro dos dois líderes pós-eleição municipal.

O presidente da Assembléia Legislativa aguarda a convocação de sua líder, como ele mesmo faz questão de declarar sempre que concede alguma entrevista. Robinson Faria desmarcou todos os seus compromissos para esta quinta-feira (23), só falta marcar o local e a hora.



Desde o resultado das eleições em Natal, se criou um mal estar entre Wilma de Faria e os seus aliados. Além de Robinson, João Maia (PR) preferiu apoiar Micarla de Sousa (PV). Após declarações do líder do PMN, de que a governadora “não era a única candidata de 2010” houve um estremecimento na base.



Em entrevista na tarde desta quarta-feira (22), Robinson Faria se mostrou irritado com a situação e afirmou ser um “liderado de Wilma”, com quem não tem a menor intenção de romper.



Além de relacionamentos políticos, na pauta assuntos administrativos também serão tratados.