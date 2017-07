Senado entrega obras em braile para entidades de Mossoró Entrega faz parte da programação dessa sexta-feira (8) da 3a. Feira do Livro de Mossoró.

O Centro de Apoio ao Deficiente Visual e a Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró vão receber várias livros escritos em braile do Senado Federal nessa sexta-feira (8).



A entrega será às 18h no estande que o Senado mantém na 3ª. Feira de Livros de Mossoró.

Entre as obras em braile, estão a Constituição de 1988, a Lei de Doação de Órgãos e “Recordações de Guerra e de Viagem”, de Visconde de Taunay.



Os visitantes do estande do Senado também conhecerão alguns documentos importantes para a história do Brasil e do Rio Grande do Norte, como a versão da Lei Áurea que foi exibida para o público e o diploma expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República.