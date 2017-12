“União por Natal” pede impugnação e inelegibilidade de Micarla de Sousa Advogado Rodrigo Andrade argumentou que “a conduta (de Micarla) viola o princípio da igualdade entre os candidatos e tem o potencial para afetar a normalidade do pleito”.

A coligação “União por Natal”, da candidata Fátima Bezerra, entrou com pedido de impugnação da candidatura de Micarla de Sousa e inelegibilidade dela nos próximos três anos. A informação foi confirmada pela advogado Rodrigo Alves Andrade, que trabalha na assessoria jurídica de Fátima.



O advogado argumentou que “a conduta (de Micarla) viola o princípio da igualdade entre os candidatos e tem o potencial para afetar a normalidade do pleito”.



Ele elencou os motivos que fizeram com que a coligação entrasse com pedido no final da tarde desta terça-feira (16), na 1ª Zona Eleitoral. “Na opinião, há um festival de ilegalidades na atuação da TV Ponta Negra, invariavelmente em benefício da candidata Micarla de Sousa”, declarou.



Rodrigo Andrade disse que “no período pré-eleitoral, a candidata utiliza seu programa como palanque eletrônico para exposição de seus projetos políticos e programas de governo. Além disso, no dia em que se afasta da apresentação do programa é feita uma homenagem a candidata na programação da emissora em tom elogioso, descrevendo qualidades e comentários favoráveis à candidata".



Ele continua a expor os motivos e afirma que “é feita crítica diária à Prefeitura de Natal com nítido conteúdo eleitoreiro e, inclusive, em mais de uma ocasião com apelo de mudança”. “A crítica é legítima. O que se questiona é a crítica contumaz, reiterada que revela a utilização abusiva da emissora”, comentou o advogado da coligação “União por Natal”.



Ainda de acordo com o advogado, “é feita uma série de críticas á candidata (Fátima Bezerra), a membros e a partidos que compõem a coligação ‘União por Natal’. São utilizados termos como ‘mentiroso’, ‘caloteiro’ ou ‘incapaz de gerir coisa pública’”.



Andrade continua “ainda no período eleitoral, usa a emissora para propagar as mensagens veiculadas no horário eleitoral gratuito da coligação ‘Natal Melhor’. Em 10 de setembro, o programa da senhora Micarla de Sousa divulga realizações do Instituto Ponte da Vida como exemplo do compromisso dela com a questão social e os menos favorecidos. No dia seguinte, a emissora (TV Ponta Negra) realiza matéria sobre os feitos do mesmo Instituto contribuindo para divulgar as mensagens de Micarla”.



Por fim, o advogado lembra que "às vésperas do pleito, cria-se uma inovação na emissora, que passa a entregar prêmios de salários mínimos diariamente aos seus telespectadores". "É preciso ressaltar que notoriamente há uma relação estreita com a candidata Micarla de Sousa", avaliou.