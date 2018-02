América cai uma posição e tem que pontuar contra o Fortaleza Se perder para o rival no sábado, time rubro vai voltar para a zona de rebaixamento.

Paraná e São Caetano foram os responsáveis pelas surpresas na abertura da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (30). A equipe paranaense derrotou o Vila Nova e acabou com a invencibilidade do rival em Goiânia. Os resultados foram péssimos para o América de Natal, que fica obrigado a vencer ou pelo menos empatar com o Fortaleza, sábado (04), para não voltar para a linha de rebaixamento.



As vitórias de Brasiliense - 3 a 1 - Bragantino, e Paraná, em pleno Serra Dourada - 2 a 0 no Vila Nova - obrigam o time rubro a lutar para não perder no sábado, caso contrário será ultrapassado pelo próprio Fortaleza, que entrou na zona de rebaixamento. O rubro potiguar caiu para a 16ª posição.



O São Caetano venceu o duelo paulista contra o Barueri e tirou a chance do rival subir ainda mais na tabela de classificação da Série B.



O Vila Nova estava invicto em casa. Em 14 jogos, a equipe tinha vencido 11 e empatado outras três partidas. E vinha de sete vitórias seguidas. Mas o Paraná não se importou e, com dois gols de Pimpão, derrotou o time de Túlio por 2 a 0.



O Paraná chegou aos 36 pontos, em 12° lugar, e ficar ainda mais distante do bloco dos últimos colocados da Série B. A derrota também manteve o Vila em segundo lugar, com 51 pontos.





A 29ª rodada da Série B



Terça-feira

Brasiliense-DF 3 x 1 Bragantino-SP

Barueri-SP 1 x 2 São Caetano-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Paraná-PR



Sexta-feira



20h30

Ponte Preta-SP x CRB-AL

Santo André-SP x Gama-DF

ABC-RN x Bahia-BA



Sábado



16h

Marília-SP x Corinthians-SP

Juventude-RS x Avaí-SC

Criciúma-SC x Ceará-CE



20h30

Fortaleza-CE x América-RN



Com informações da UOL Esporte