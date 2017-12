Vinda do presidente não é nenhum fato novo, afirma José Agripino O senador do DEM e principal porta-voz de Micarla diz que a população já conhece qual lado o presidente apóia e que o PV pode pedir explicações.

Para o principal porta-voz da campanha de Micarla de Sousa (“Natal Melhor”), o senador José Agripino, a participação do presidente Lula no comício da deputada Fátima Bezerra (“União por Natal”), principal adversária da pevista, não é motivo de preocupação.



“O presidente Lula já participa da campanha da deputada há muito tempo”, afirmou. Segundo José Agripino, a população já conhece do apoio do presidente através do programa gratuito de televisão, e que a presença física de Lula na cidade seria apenas “redundante”.



O senador também comentou os boatos de que uma caravana do PV recepcionaria o presidente no aeroporto. “Pelo que sei, não há caravana sendo preparada. Mas o PV faz parte da base aliada e pode pedir explicações de Lula. Cabe a ele responder ou não” , comentou.