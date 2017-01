Banco do Brasil libera R$ 30 bilhões de crédito rural para a safra 2008/2009 Serão destinados R$ 7,8 milhões vão beneficiar a agricultura familiar e o restante vai atender aos outros produtores e suas cooperativas.

O Banco do Brasil vai disponibilizar cerca de R$ 30,8 bilhões para o financiamento de crédito rural na safra 2008/2009. O valor corresponde a um aumento médio de 25% sobre o concedido à safra anterior, quando foram contratados R$ 24,7 bilhões.



Do valor anunciado na manhã desta segunda-feira (7), R$ 7,8 milhões vão beneficiar a agricultura familiar e o restante vai atender aos outros produtores e suas cooperativas. Segundo o vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, Luiz Carlos Guedes Pinto, os recursos já estão liberados para os produtores.



“O produtor já pode ir aos bancos iniciar o processo de concessão do crédito”, explicou.