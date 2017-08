Jade Barbosa fica com a sétima colocação no salto

Com média de 14.487 em seus dois saltos, a brasileira Jade Barbosa foi a sétima colocada na final do aparelho nos Jogos Olímpicos Pequim 2008, na manhã deste domingo (17), no Ginásio Nacional da capital de Pequim.A ginasta obteve uma nota menor dos que os 15.100 que conseguiu na classificatória. A medalha de ouro ficou com a norte-coreana Hong Un Jong, com 15.650; a prata foi da alemã Chusovitina Oksana, com 15.575; e o bronze, da chinesa Cheng Fei, com 15.562.Nas duas apresentações no salto, Jade teve uma queda imperfeita, quase encostando os joelhos no solo. Para o primeiro salto, foi dada a nota de 14,725.No segundo, a brasileira teve 14,250. Como comparação, no Pan, com a medalha de ouro, Jade teve 14,912 de pontos. A atleta apresentou uma série de dificuldade menor do que a da final por equipes.

*Com informações do COB.