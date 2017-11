Ibovespa fecha com forte queda, reflexo da crise financeira norte-americana A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o pregão desta segunda com o índice Bovespa registrando resultado negativo de 7,59%, um dos mais baixos dos últimos ano.

Brasília - A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o pregão desta segunda com o índice Bovespa registrando resultado negativo de 7,59%, um dos mais baixos dos últimos ano - em setembro de 2001, o índice Bovespa caiu 9,17% -, e um volume de negócios de R$ 6,571 bilhões.



A queda do Ibovespa refletiu o nervosismo do mercado no mundo inteiro em função do pedido de concordata do Lehman Brothers e a venda do Merrill Lynch para o Bank of America por US$ 50 bilhões. Os dois bancos americanos não resistiram à crise do mercado imobiliário do país.



As ações da BMF Bovespa, Petrobras e Vale foram as que sofreram as maiores baixas, com quedas que oscilaram entre 13 % e 9%.



De acordo com informações da BBC, na Europa o índice FTSE, da bolsa de Londres, fechou o dia em queda de 3,92%; em Paris, o Cac registrou baixa de 3,78% e, em Frankfurt, o Dax encerrou a segunda-feira em baixa de 2,74%.



Na Ásia, as bolsas da China, Japão, Hong Kong e Coréia do Sul não funcionaram por causa de um feriado, mas nos demais países as bolsas fecharam com fortes quedas.