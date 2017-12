Torta de Merengue e Morango: arrancando suspiros

Vlademir Alexandre “Ela é uma torta que agrada a todo mundo. Combina com tudo".

Torta de Merengue e Morango

Fruta da época, responsável por diversas sobremesas, o morango surge numa combinação de sofisticação com tradição. O recheio da fruta, herança do povo francês em suas receitas, aliou-se através das mãos da proprietária da doceria, Riselly Melo, ao conhecido suspiro feito em muitas casas potiguares.As seis claras batidas com açúcar até chegar ao ponto de suspiro, mais meio litro de chantilly e 250g de morango resultam numa torta para 30 pessoas, que custa R$ 55. E o único segredo é colocar em cima do suspiro uma camada de chantilly e outra da fruta.O administrador da rede Pé de Moleque, João Luiz, vende por fim de semana, em apenas uma de suas seis lojas, cerca de 10 tortas de Merengue e Morango. “Ela é uma torta que agrada a todo mundo. Combina com tudo. Geralmente as pessoas comem com café”, disse, orgulhoso do sucesso.Há 21 anos atuando no mercado natalense, João diz que o motivo da sua clientela fiel é a qualidade do seu produto. Se fizéssemos comidas mais ou menos não teríamos os clientes de hoje, relatou, enquanto sua loja registrava o constante movimento de pessoas entrando, saindo e se deliciando com as guloseimas.» 06 claras;» 500 ml chantilly batido;» 500g de açúcar confeiteiro;» 250g de morango picadoColoque na batedeira as claras para bater. Depois vá acrescentando o açúcar aos poucos. Quando estiver bem firme, tipo suspiro, desligue a batedeira e despeje o creme em duas formas redondas untadas com margarina e farinha de trigo. Por fim, coloque os recipientes no forno aquecido a 180º, semi-aberto, por 50 minutos.Primeiro coloque o disco de suspiro, em seguida uma camada de chantilly e pedaços de morango. Repita o procedimento com o outro disco. Lembre de deixar oito morangos inteiros para decorar a torta.Shopping Cidade Jardim, Avenida Engenheiro Roberto Freire, Capim Macio.Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 10h às 22h.Quantidade: Serve 30 pessoas.Preço: R$ 55

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)