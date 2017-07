Saúde: Fátima diz que vai criar Centro de Diagnóstico e hospital na zona Leste

Diógenes Dantas - A área de saúde é uma das mais criticadas pela população. A atual administração e a anterior não conseguiram resolver os principais problemas: as unidades de saúde estão abandonadas, algumas sem condições de atender um só paciente; faltam profissionais; faltam medicamentos; falta assistência básica. Governo e município não se entendem. Como os senhores pretendem cuidar da saúde da população em Natal?

Fátima Bezerra -

Uma das metas minhas metas, caso chegue à Prefeitura de Natal, será a criação de um centro de diagnóstico e um hospital pública na zona Leste da cidade. A saúde pública é um dos maiores problemas de Natal, como em todo o país. A filosofia do SUS é inovadora, mas está longe do ideal. Mais de 70% da população de Natal depende do SUS. Temos que fazer com que ele seja humanizado e readequar as unidades básicas de saúde.