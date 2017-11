Empresários comemoram solução para o problema do aeroporto de São Gonçalo

Vlademir Alexandre Flávio Azevedo: “Saio daqui satisfeito."

“Esta solução inteligente de cancelar a licitação do aeroporto e jogar o contrato para um consórcio de bancos foi a melhor notícia da noite”, comemorou o presidente da Fiern Flávio Azevedo. Ele elogiou a ministra por ter dado um enfoque mais abrangente à sua fala e não ter se concentrado apenas na campanha de Fátima. “Saio daqui satisfeito."O dono da Ecocil Fernando Bezerra, que precisou sair antes que o discurso se inciasse, também elogiou a ministra. “Os dados econômicos são fantásticos para o Brasil. Ela fala com fundamento, e não com jogo de palavras.”Quanto às reivindicações dos empresários, a palavra que se ouvia era uma só: infra-estrutura.“Ela precisa incrementar a infra-estrutura logística de escoamento da produção. Precisamos de porto e de estrada. Precisamos de duplicação das BR 101 (que já está sendo feita) e da BR 304 até Mossoró. E um porto na região salineira e um graneleiro na região oeste (provavelmente em Porto do Mangue). Também não vamos acabar com esse sonho da refinaria e uma ferrovia ligando a região oeste e região seridó”, resumiu Flávio Azevedo.Fernando Fernandes falou em aeroportos. Para ele, o monopólio da Infraero deve acabar e o aeroporto Augusto Severo passar por uma reforma.