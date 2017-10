Acusações e defesa marcam programa eleitoral desta sexta-feira (5)

O aquecimento do “clima” da campanha depois das últimas pesquisas contagiou de vez o programa eleitoral gratuito: nesta sexta-feira (5), quem não estava acusando, usou o espaço para se defender.Wober Júnior (“É Melhor para Natal”) disse que faz questão de ter sotaque porque não tem vergonha de ter nascido aqui, atacando o jeito de falar da candidata da coligação “Natal Melhor” Micarla de Souza.A deputada estadual, por sua vez, explicou por que está deixando o segundo mandato pela metade (o primeiro foi de vice-prefeita) e criticou a atual administração da cidade. Um dos entrevistados disse que o prefeito pertencia à “família do tatu” porque gostava muito de buracos.O candidato da coligação “Liberta Natal I”, Joanilson de Paula, pediu para os eleitores surpreenderem e não votarem nos poderosos, nos “que se dizem independentes”, nos radicais e nos palhaços.Sandro Pimentel também criticou a administração de Carlos Eduardo. Ele prometeu a criação do programa “Por dentro do bairro” e de fóruns habitacionais.Fátima Bezerra disse que vem sendo vítima de “guerra suja” por conta de panfletos contrários à sua candidatura distribuídos clandestinamente na zona norte. O apresentador do programa relacionou a atitude ao seu crescimento nas pesquisa e encerrou com o bordão que vem sendo repetido pela candidata: “Deixe Fátima trabalhar”.O programa de Dário Barbosa (PSTU) não está sendo veiculado por ordens da Justiça Eleitoral.Pedro Quithe e Miguel Mossoró mantiveram a linha de seus programas com propostas.