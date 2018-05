Morte em Pium: PM afirma que policiais poderão ser punidos Coronel Freitas destaca que diante dos exames residuográficos e se ficar comprovado que Diego não atirou na polícia, envolvidos na ação serão responsabilizados.

Após a divulgação dos resultados dos dois exames residuográficos realizados em Diego Coelho de Oliveira, de 21 anos, e Luciano Cruz, 24, apontando que os dois não teriam atirado contra os policiais, a Polícia Militar afirma que os envolvidos na ação poderão ser punidos se ficar comprovado o erro.



Até então, a PM mantinha a versão de que os policiais atiraram nos dois jovens e mataram Diego Coelho com um tiro nas costas, porque eles teriam furado uma barreira e atirado contra a polícia. Agora, o comandante do Policiamento do Interior, coronel Francisco Freitas, destaca que, após a conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM), os policiais poderão ser responsabilizados.



“Nós já tínhamos determinado a abertura do procedimento interno antes desses laudos. Agora, vamos continuar com o inquérito e, caso fique realmente comprovado que os jovens não atiraram, os policiais envolvidos serão responsabilizados”, explica.



De acordo com coronel Freitas, o Inquérito Policial Militar tem um prazo de 30 dias para ser concluído. Os laudos dos exames residuográficos foram entregues ao delegado da 2ª Delegacia de Parnamirim, Vanderley Alves, no fim da tarde desta quinta-feira (23).



Eles indicam que não havia vestígios de pólvora nem nas mãos do estudante universitário nem no amigo dele Luciano. Desde que Diego Coelho foi morto com um tiro nas costas, no fim da noite de segunda-feira (20), em Pium, os amigos e familiares demonstraram revolta com as declarações da Polícia Militar de que ele era assaltante e teria atirado contra os policiais.