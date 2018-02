PF atuará em todo o Estado no dia das eleições

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte, em comum acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral, estará atuando em todo o Estado no próximo domingo (5) por ocasião das eleições municipais.Cidades-pólos foram escolhidas como base e, assim, as mais diferentes regiões estarão cobertas, seja no Alto Oeste, Seridó, Mato Grande, entre outras. Os policiais foram deslocados na sexta-feira passada (26) e vão atuar, num primeiro momento, no combate a compra de voto.Em Natal, equipes volantes atuarão desde as primeiras horas da manhã percorrendo os principais bairros da capital enquanto que o restante do contingente permanecerá de plantão na sede do órgão no bairro de Lagoa Nova para o atendimento das ocorrências.A Superintendência da Polícia Federal não divulgou em quais cidades do interior estará atuando e nem o quantitativo de policiais empregado nesta eleição.

*Fonte: Departamento de Comunicação Social da PF/RN.