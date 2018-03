George Câmara de volta

Vlademir Alexandre Georege está há 25 anos no mesmo partido.

George nasceu em Parazinho, município próximo a João Câmara. Ele diz que não aprendeu a fazer política com o seu pai, Jaime Boa da Câmara, que foi prefeito da cidade. O "gosto pela política" veio bem mais tarde e em 1983 ele entrou no PC do B.Sempre de escola pública, George estudou na Escola Técnica Federal (Etfern) e cursou direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É casado com Fátima Maria Oliveira, uma das dirigentes do Sindicato dos Petroleiros no Rio Grande do Norte (Sindpetro-RN), local que também era ocupado por ele antes das eleições.“Montamos um projeto com a intenção do partido voltar à Câmara”, explica George, que na contagem absoluta dos votos estava na vigésima quinta colocação, mas devido ao coeficiente eleitoral ficou no décimo nono lugar. George Câmara já foi vereador entre 2001 e 2004.Sobre o que faltou para a candidata da sua coligação, Fátima Bezerra (PT), se eleger, “só voto”, diz o vereador sem titubear. Ele diz que não tem conhecimento técnico para avaliar o porquê da ausência nas urnas.“Nós fomos eleitos como oposição. Temos que respeitar a legitimidade das urnas”, falou George sobre como pretende agir perante a prefeitura do Partido Verde.