Número de urnas substituídas no Rio chega a 204 Relatório de número quatro foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado.

Rio de Janeiro - Já chegou a 204 o número de urnas que apresentaram problema e precisaram ser substituídas no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o 4º relatório divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) às 12h27. Isso corresponde a 0,65% do total. Até o fim da manhã, esse número era 164. Na capital, o registro chegou a 112 equipamentos com defeito, representando 1,03% das urnas em funcionamento. Não há contudo votação manual em nenhuma seção eleitoral do estado.



Dos demais 31 municípios com substituições de urnas, Duque de Caxias lidera a lista, com 11 urnas danificadas, seguido de São Gonçalo (9) e Niterói (8). As localidades restantes têm, pelo menos, uma urna trocada.





Agência Brasil