Adiado show da Sesi Big Band convida Jorge Vercillo em Pipa

O show da Sesi Big Band convida Jorge Vercillo, que seria realizado neste sábado (28), foi adiado atendendo a recomendação do Ministério Público. Evento aconteceria no espaço Pipa Park na Praia da Pipa e foi adiado para o próximo sábado, dia 4 de fevereiro, no mesmo local e horário.



O Sesi e Juçara Figueiredo Produções, organizadores do evento, lamentam os transtornos que envolve público, patrocinadores e parceiros.

De acordo com a organização do evento, haverá a devolução do valor pago pelo ingresso, para aqueles que desejarem o ressarcimento, será feita nos mesmos locais onde o ingresso foi adquirido: lojas Romance Brazil (Natal Shopping, Midway e Praia Shopping) e em Pipa no Beach Club e no restaurante Tranquilo.