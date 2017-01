Pirangi Summer encerra temporada com Wesley Safadão

O verão só acaba oficialmente em março, mas a temporada de shows em Pirangi termina neste sábado (21) levando ao palco da Arena Circo da Folia Wesley Safadão, apontado como uma das maiores atrações nacionais da atualidade.Além dele, Gabriel Diniz e a dupla Pipo e Rafa Marques fecham a programação da terceira e última noite da temporada de festas no litoral Sul.

O cantor Wesley Safadão não está no topo das paradas da música do Brasil por acaso. Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado com as melhores músicas em seu show.

Por sua vez, Gabriel Diniz vem apresentando um novo conceito para o cenário musical, com o ritmo que vem conquistando o país e embalando uma multidão de adeptos ao estilo com uma mistura no repertório, que vai do forró, arrocha e até uma pagode. O novo álbum do GD é uma misto de músicas de românticas e dançantes.

Já Rafa e Pipo Marques chegam ao Pirangi Summer depois de gravarem seu primeiro DVD ano passado quando ainda se chamavam Oito7Nove4, em Salvador.A mudança de nome, segundo eles, faz parte de uma ideia dar uma cara mais madura com um repertório muito variado, misturando ritmos.

Os ingressos para o Pirangi estão à venda nas lojas Stalker (Shopping Cidade Jardim e Midway Mall) e Fio a Fio Intimates (Shopping Cidade Jardim) além do site ingressando (www.ingressando.com.br) e alô ingressos (www.aloingressos.com.br). Mais informações: Telepesquisa (84) 3026-3232.