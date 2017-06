Show de Paul McCartney em SP não permite a entrada de menores de 10 anos

Com ingressos já esgotados, Paul McCartney faz em 2017, quando completa 75 anos e celebra 50 da obra máxima dos Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, mais uma série de concertos no Brasil. As datas, por ordem cronológica, ficaram assim: Porto Alegre - Estádio Beira-Rio, em 13 de outubro; São Paulo - Estádio Allianz Parque, em 15 de outubro; Belo Horizonte - Estádio Mineirão, em 17 de outubro; Salvador - Arena Fonte Nova, em 20 de outubro.As vendas, que começaram em 8 de maio, já esgotaram para a apresentação de São Paulo. As outras praças estavam também por esgotar suas entradas. A turnê atual, batizada de One on One e iniciada em 2016, nos Estados Unidos, é a terceira praticamente seguida de Paul McCartney e sua banda. O repertório, no entanto, vem modificado. Paul abre o arco de seu set list e toca músicas do início da carreira com o seminal The Quarrymen e segue até sua produção recente, incluindo momentos de parceria com Kanye West e Rihanna. Ele deve passar pelas canções e fazer referências também a Sgt. Pepper’s, considerado o LP mais importante da música pop moderna.Mesmo aos que já estão com ingressos nas mãos, é importante saber do rigor com a classificação etária. Em São Paulo, menores de 10 anos não serão permitidos nem acompanhados dos pais. De 10 a 15 anos, podem entrar, desde que estejam acompanhados. E só poderão entrar sozinhos a partir dos 16 anos.