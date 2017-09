Aplicativo da Vigilância Sanitária ajuda população a escolher alimentos saudáveis

Desenvolvido em parceria por um aluno de mestrado de Ciências da Computação da UFRN e uma aluna de Especialização de Segurança Alimentar em Unidades Gastronômicas da UNP, orientados por Sônia Maria Fernandes, da VISA Natal, a ferramenta funciona de maneira simples: o consumidor pega as informações nutricionais destacadas na embalagem do produto e coloca no aplicativo, que mostrará se aquele alimento está dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).“Esse aplicativo traz informações importantes para o consumidor, que tem o direito de saber qual alimento é recomendado ou não, para ter o direito de escolha. Teor de sódio, açúcar, fibras, gordura saturada, todas essas informações são possíveis de checar pelo aplicativo”, destacou Ana Cristina Barbosa, chefe do Núcleo de Informação, Educação e Comunicação em Vigilância Sanitária (NIEC).A VISA Natal tem feito parcerias para realizar ações educativas em redes de supermercados com o objetivo de mostrar o funcionamento da ferramenta e a importância do conhecimento sobre a rotulagem dos alimentos embalados.O 'Rótulo Saudável' está disponível para dispositivos Android pelo Google Play e já tem mais de mil downloads.