Avenida João Medeiros Filho será parcialmente interditada a partir de amanhã

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) solicita a população que na segunda-feira (20) evite a Avenida João Medeiros Filho, no sentido zona norte>zona sul, podendo ser utilizada a Ponte Nova como via alternativa.



A empresa interditará a via, para realizar a reposição de pavimentação em trecho em que houve manutenção da rede de esgotos. A interdição será parcial, no intuito de minimizar o congestionamento. A previsão da Companhia é que o serviço esteja concluído até o final do dia.