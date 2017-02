Avenida Presidente Bandeira será interditada para obras da Caern

A partir desta quarta-feira (15), a avenida Presidente Bandeira - entre a avenida Bernardo Vieira e a Rua Cel. José Bezerra - será interditada apenas no sentido Alecrim para obras de saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern). A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).

Com a obra, cinco linhas de ônibus desviarão de itinerário. As linhas 44 (Rocas/Cidade Satélite, via Alecrim), 48 (Santos Reis/Nova Descoberta, via Alecrim), 52 (Rocas/Pirangi, via Alecrim), 54 (Rocas/Ponta Negra, via Alecrim) e 64A/43 (Nova Natal/Nova Descoberta, via Alecrim) vão desviar a partir da Av. Bernardo Vieira, entrando na Rua Jaguarari e na Av. Presidente Bandeira – de onde seguem normalmente.

De acordo com o inspetor Carlos Eugênio Barbosa, chefe de Intervenção Viária do órgão, a obra deve durar 15 dias. “O motorista pode seguir pela Av. Bernardo Vieira e entrar na Rua Jaguarari, que tem um semáforo três tempos para entrar na Av. Presidente Bandeira e seguir para o Alecrim”, informou.

Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.