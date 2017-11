Conversão à esquerda da Prudente de Morais para avenida da Integração será proibida

Segundo Walter Pedro da Silva, secretário adjunto de Trânsito da pasta, a medida visa dar mais fluidez a Av. Prudente de Morais no acesso à Cidade Satélite. “Com as obras do DNIT na BR-101, a população vai usar a Av. Prudente de Morais. Por isso nós vamos retirar essa conversão, que já é pouco utilizada, para dar mais tempo no sentido Petrópolis/Cidade Satélite”, informou.O motorista que precisar acessar a Av. da Integração pode fazer isso a partir do retorno na Av. Prudente de Morais que dá acesso à Rua Padre Diogo Feijó, entrando na Rua Padre Anchieta e acessando a Av. da Integração.Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.