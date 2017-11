Discussão sobre projeto de reordenamento do Alecrim é adiada para janeiro

Atualmente a Prefeitura conta com possibilidade de utilizar uma área conhecida como Feira do Fogo, localizada na esquina das avenidas Coronel Estevam e Presidente Quaresma. Há um projeto pré-existente para a região que poderia atender os comerciantes que seriam remanejados para as obras de readequação das calçadas. A proposta foi lançada à comissão e está em discussão.

A Semsur busca ainda outras alternativas para o remanejamento dos ambulantes. De acordo com o secretário Jonny Costa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) está realizando a identificação de áreas de domínio da prefeitura para a construção de uma edificação que possa atender os 382 comerciantes identificados após o levantamento realizado no mês de outubro. A prefeitura busca também o apoio da bancada federal do Rio Grande do Norte para a disponibilização verbas por meio de emenda do orçamento da União. Já a comissão dos ambulantes busca viabilizar junto ao Governo do Estado, a cessão do terreno que abriga o antigo Detran, localizado na esquina da Avenida Coronel Estevão com a Avenida Presidente Bandeira.

“Só a partir de 31 de janeiro a Semsur irá dar qualquer autorização para intervenção naquela área. Esse tempo de suspensão será utilizado para tentarmos resolver o problema de acomodação dos comerciantes informais”, destacou, Jonny Costa.