Empresas não apresentam propostas para a licitação do transporte

A Prefeitura do Natal realizou na manhã desta terça-feira (31) a primeira sessão do processo licitatório para a prestação de serviço de transporte coletivo, na categoria ônibus urbano. A comissão especial de licitação deu iniciou à sessão para recebimento dos envelopes das empresas interessadas, no auditório do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, porém nenhuma empresa apresentou proposta.

A sessão foi coordenada por Luciano Nascimento, presidente da Comissão Especial de Licitação, que encerrou o ato declarando a condição de “sessão deserta”. De acordo com o edital, os representantes de cada empresa deviam apresentar os documentos na manhã desta terça-feira (31) ou enviar via Correios para a Secretaria Municipal de Administração (Semad) ou para a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (STTU).

Segundo o presidente da Comissão, Luciano Nascimento, esse processo será adiado e a comissão ainda definirá novos prazos. "O nosso objetivo era concluir essa fase hoje, para oferecermos o mais rápido possível um transporte de qualidade à população. Porém, devido à falta de propostas, vamos lançar um novo edital de convocação com no mínimo 45 dias", informou Luciano Nascimento, que já antecipou a data da nova sessão para o dia 04 de abril, no mesmo local.

A Prefeitura do Natal apresentou o edital em novembro do ano passado para a licitação do transporte regular 1 com dois lotes, cada um com 37 linhas. O lote 1 do sistema regular irá atender às zonas oeste e sul de Natal e o lote 2, as zonas leste e norte. As empresas que vencerem o processo licitatório têm a partir da assinatura do contrato 180 dias para implantar o sistema. A validade da concessão é de 10 anos, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.

A equipe técnica da STTU também acompanhou a sessão de entrega de documentos. De acordo com o secretário-adjunto de Trânsito, Walter Pedro, a cidade está precisando da implantação do novo sistema "Temos a preocupação em atender bem à população com um sistema de transporte de qualidade. Vemos que a população necessita, e a falta de apresentação de propostas pelas empresas nos frustra porque nossa intenção é regulamentar o sistema e atender a cidade", lamentou ele.