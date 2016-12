Fundada em 25 de dezembro, Natal comemora 417 anos

Canindé Soares A fortaleza de cinco pontas, principal atrativo histórico de Natal.

Cidade do Sol e do sal, Terra dos Santos Reis ou simplesmente Natal: das dunas, do rio, do mar. A capital do Rio Grande do Norte também tem como símbolo a sugestiva estrela de Belém, formato da Fortaleza dos Reis Magos, que “protege” a cidade, banhada pelas águas do Potengi e do Atlântico, e emoldurada de dunas por todos os lados.

A fortaleza de cinco pontas, principal atrativo histórico de Natal, remete os visitantes ao dia 6 de janeiro de 1598 quando os portugueses ali chegaram e, como que guiados pelos Magos do Oriente, conquistaram o território dos potiguares ou comedores de camarão na língua indígena.

Uma história rica em detalhes que resultou no núcleo urbano, em volta de uma capela, onde, no ano seguinte (1599), a cidade celebrou seu nascimento no dia do Natal. A conquista pôs fim ao cortejo dos franceses pelo território potiguar, mas, situada em local estratégico para os colonizadores, Natal caiu no domínio Holandês do Nordeste e, por 21 anos, foi a Nova Amsterdam das Índias Ocidentais.

História

Entre disputas envolvendo diversas nacionalidades, a localização do forte foi fundamental para a expansão do domínio português além da esquina do continente. Mais tarde, a cidade seria parada obrigatória para os pioneiros da aviação ao cruzarem o Atlântico Sul. Já na 2ª guerra Mundial, Natal foi reconhecida pelos americanos como o Trampolim da Vitória ao se tornar uma das principais bases americanas fora dos Estados Unidos.

A cidade ainda abriga o Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno. Um Centro de Cultura Espacial, no local, é parada obrigatória para quem se dirige ao sul de Natal pela Rota do Sol, onde estão localizadas algumas das praias mais procuradas neste verão, além do maior cajueiro do mundo.

Natal em Natal

Mais de quatro séculos depois da fundação, o Natal em Natal é um dos mais festejados do Brasil, graças à extensa programação iniciada em 21 de novembro durante a festa da padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, e término somente no dia 6 de janeiro, dedicado aos Santos Reis. Os festejos religiosos são intercalados por eventos já tradicionais do calendário local, entre eles o Carnatal.

Durante o ciclo natalino, a Noiva do Sol se veste de luz. Os turistas brasileiros e estrangeiros (europeus principalmente), se encantam ainda mais com a cidade em festa. Além de dias ensolarados, as noites amenas levam multidões às ruas de Natal. Em torno de uma árvore gigante com mais de cem metros de altura, a praça de Mirassol reúne atrações culturais, oferta de comidas regionais e o melhor do artesanato potiguar.

Os moradores e visitantes, embalados pelo clima natalino, participam ativamente dos festejos populares. A virada do ano também reserva emoções aos participantes. A chegada do Ano Novo é tradicionalmente comemorada na orla, de Ponta Negra à Redinha com muita festa.

Antes ou depois do Réveillon quem passa pela cidade ainda tem como “obrigação” fazer o já tradicional passeio de buggy nas dunas de Genipabu ao norte da cidade. A única opção será escolher, diante da indagação do motorista, se a aventura sobre quatro rodas é “com ou sem emoção”. Cada vez mais o Natal em Natal se consolida como uma excelente opção para os mais diversos públicos e um lugar ótima para se viver. Parabéns, Natal!