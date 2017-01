José Vanildo da Silva será o novo titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Arquivo Nominuto.com José Vanildo da Silva, 65 anos, será o novo titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Novo secretário também exerceu a função de Procurador Geral da Câmara Municipal do Natal, atuou como Conselheiro Consultivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e executou o Assessoramento na área jurídica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ).