Linha corujão B muda de itinerário para atender moradores da Zona Norte Medida atende a um pedido dos trabalhadores em bares e restaurantes.

A linha corujão B vai passar por uma reformulação de itinerário para atender melhor a população. A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).



De acordo com Clodoaldo Cabral, que é secretário adjunto de Transportes da pasta, a medida atende a um pedido dos trabalhadores em bares e restaurantes. “Há algum tempo eles nos solicitavam uma linha que ligasse o Midway à Zona Norte. Nós realizamos uma pesquisa nas linhas corujões da Zona Norte e identificamos que a mudança é possível”, informou.



Com a reformulação, a linha corujão B passa a ligar a Ribeira aos conjuntos Parque dos Coqueiros, Soledade, Nova Natal e Gramoré; passando por Petrópolis e Tirol – onde atende o Midway Mall – e deixando de passar no Alecrim e nas Quintas.



Segundo a pasta, a retirada da linha do Alecrim e das Quintas não prejudica as comunidades, pois – de acordo com a pesquisa – não há passageiros regulares no trecho e a linha corujão A atende a região.