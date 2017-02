Linhas de Candelária desviam de itinerário para obras de saneamento nesta segunda

A Alameda Marechal Sucupira, em Candelária, será interditada entre as alamedas Peruana e Bolivariana para obras de saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN) nesta segunda-feira (13). A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).

Com a obra, as linhas 35 (Soledade I/Candelária, via Av. Prudente de Morais) e 64A/43 (Nova Natal/Praia do Meio/Candelária, via Alecrim) sofrerão desvio no itinerário a partir da Rua Moysés Sesyon, entrando na Av. das Brancas Dunas, Rua Jerônimo de Albuquerque, Rua Caramuru e acessando a Rua Valdir Targino – de onde segue normalmente.

De acordo com o inspetor Carlos Eugênio Barbosa, chefe do Setor de Intervenção Viária da pasta, a intervenção deverá durar três dias. “É uma obra muito rápida porque é um trecho muito pequeno”, ressaltou.

Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.