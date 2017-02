Moradores da zona oeste podem quitar IPTU com desconto até sexta

Estar atento as principais datas de compromissos financeiros e planejar com antecedência o pagamento pode trazer um alívio importante ao bolso. A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Tributação (Semut), continua recebendo dos contribuintes o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Os prazos para pagamento são os do vencimento do carnê. De acordo com os grupos formados pelas zonas da capital, os moradores da zona oeste têm prazo até a sexta-feira, 10 de fevereiro, para quitar o débito com desconto de 10%. O contribuinte também pode imprimir o boleto pelo site da Semut.

O carnê de pagamento do IPTU chegou as residências dos moradores da zona oeste desde janeiro, a zona é contemplada pelo segundo grupo, porém, alguns moradores que não têm dívidas com a fazenda municipal receberam, ainda no mês de dezembro, o carnê com o desconto especial.

“É importante manter adimplente com o IPTU, assim ele cumprirá o dever de cidadão, até porque ele também vai estar pagando a taxa de lixo, contribuindo com a limpeza pública e, posteriormente, ajudando o município com a realização dos serviços públicos”, destacou Ludenilson Costa, titular da Semut.

Como imprimir



Mais uma facilidade para o contribuinte de Natal é o acesso ao boleto do carnê do IPTU no site da Semut (www.natal.rn.gov.br/semut). No portal há o botão especial “IPTU 2017” destacado na cor amarelo no lado esquerdo do site. Para acessar e emitir o boleto do IPTU só é necessário informar o número sequencial, número do CPF ou o número da inscrição imobiliária.