Mutirão de iluminação pública é intensificado na zona norte

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), está realizando um mutirão de manutenção da iluminação pública em todas as quatro regiões administrativas da capital potiguar.Nesta quinta-feira (27), o mutirão está sendo intensificado na zona norte, com um total de sete equipes composta por técnicos qualificados, eletricistas e auxiliares que estão executando os reparos necessários durante todo o dia nos bairros da Redinha, Igapó, Nossa Senhora da Apresentação, Potengi, Pajuçara e Lagoa Azul. A expectativa é que sejam realizados cerca de 200 atendimentos. O cronograma de manutenção das luminárias do parque de iluminação pública atingirá todos os bairros da cidade.A Semsur disponibiliza à população o Disque Iluminação, um serviço gratuito, que agiliza a execução de serviços. Pelo Disque Iluminação, a comunidade pode solicitar serviços, tirar dúvidas e obter informações sobre a iluminação pública da cidade. O telefone é o 0800 281 8980 e a ligação é gratuita, de segunda a sexta, entre 08h e 18h.