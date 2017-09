Natal ganhará 100 novos abrigos de passageiros

Segundo a STTU, estão sendo implantados 100 novos abrigos acordados durante o último realinhamento da tarifa de ônibus e destes, 76 abrigos já foram implantados. A expectativa é que até novembro os demais sejam instalados.As escolhas dos locais atende as necessidades mais emergenciais de cada região. Para isso, a equipe do Departamento de Estudos e Projetos do órgão foi visitar os bairros da capital e identificar cada local, além da demanda já solicitada pelas comunidades.Entre as comunidades beneficiadas estão: Redinha, Potengi, Novo Horizonte, Pajuçara, Panatis. Santa Catarina, Vale Dourado, Soledade, Igapó, Nova Natal, Santarém, Alecrim, Santos Reis, Mãe Luíza, Cidade Alta, Guarapes, Bom Pastor, Cidade da Esperança, Bairro de Nazaré, Cidade Nova, Planalto, Felipe Camarão, Cidade Satélite, Pitimbu, Neópolis, Ponta Negra, Conjunto Pirangi San Vale e Candelária.