Natal recebe mais uma edição do Festival da Ginga a partir deste sábado

O festival da Ginga vai movimentar a praia da Redinha a partir deste sábado (18) e prossegue até o dia 16 de dezembro. O evento promovido pela prefeitura do Natal por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), tem como objetivo valorizar o prato considerado patrimônio imaterial da cidade, a ginga com tapioca.



O festival que faz parte do Projeto Nossa orla, acontece das 9h às 17h e as diversas variações da iguaria serão vendidas em bares, quiosques e boxes localizados na Redinha.



“O festival da ginga é mais uma oportunidade de valorização da cultura potiguar. Além de ser uma ótima opção de lazer para natalenses e turistas proporcionada pela Prefeitura do Natal dentro das festividades do ‘Natal em Natal’”, afirma a secretária municipal de turismo Christiane Alecrim.



Nesta segunda edição do evento, uma das novidades é o concurso com variações da ginga com tapioca que acontece já na abertura do evento no Redinha Clube, das 12h00 até às 13h. Ao todo, foram inscritos 30 pratos diferentes que serão avaliados por uma comissão julgadora composta por cinco especialistas em gastronomia. O resultado será conhecido no dia 16 de dezembro, no é encerramento do festival.