Nova apreensão de aves é realizada em Natal

De acordo com o supervisor de Fiscalização de Ambientes Naturais e Biodiversidade (Sanbio) da Semurb, Gustavo Szilagyi, a ação de hoje é fruto das investigações da apreensão realizada no início do mês, também na zona Norte da cidade, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, onde mais de 50 pássaros silvestres foram resgatados.“Dessa vez a denúncia anônima ocorreu na Deprema, que, mesmo estando com um efetivo de servidores abaixo do esperado, conseguiu nos auxiliar nessa ação” afirma Szilagyi.O responsável por manter os animais em cárcere privados foi levado pela Deprema para assinar termo circunstancial de ocorrência (TCO) e após isso foi liberado e irá responder por crime ambiental em liberdade, segundo informou o Chefe de investigação da Deprema, Mario Pérsico.Entre as aves resgatadas estão espécies típicas de outros biomas, e, algumas em risco de extinção, esse segundo fator faz com que o valor da multa salte para 5 mil reais por animal. Dentre as aves havia algumas com anéis de identificação. Após o resgate, as aves passarão por uma avaliação para identificar aquelas que possuíam condições de serem reintegradas à natureza de imediato. Os demais serão entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para cuidados especiais antes de voltarem ao seu habitat de origem.A ação coordenada pela Semurb e Deprema é amparada pela lei federal 9.605/98 e a aplicação da multa, por infração ambiental, pelo Decreto Federal 6.514. “A participação da comunidade denunciando casos como esse é de extrema importância para que o trabalho possa ser mais efetivo”, finaliza Szilagyi. As denúncias podem ser anônimas e feitas por telefone pelo número 3616-9829 ou ainda presencialmente na Ouvidoria da Semurb.