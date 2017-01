Obra de saneamento muda itinerário de três linhas na zona norte A avenida Mar do Sul, no conjunto Parque das Dunas, será interditada para obras de saneamento básico na próxima quinta.

A avenida Mar do Sul, no conjunto Parque das Dunas – zona Norte da capital –, será interditada, na próxima quinta-feira (19), para obras de saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos do RN (CAERN). A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).



Com isso, três linhas de ônibus que atendem o Parque das Dunas sofrerão desvio no itinerário. As linhas 75 (Parque das Dunas/Petrópolis/Ribeira), 76 (Felipe Camarão/Parque das Dunas) e 79 (Parque das Dunas/Mirassol) vão desviar – no sentido Brasil Novo – a partir da avenida Mar do Norte, seguindo direto para a avenida Mar do Oeste e realizando o itinerário normal. Já no sentido Terminal, as linhas 75 e 79 operarão no mesmo trajeto.



Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU, no telefone 156, ou perguntar pelo Twitter oficial – o @156Natal.