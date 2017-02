Prefeitura conclui pagamento dos servidores nesta terça-feira Serão creditados os salários das categorias que ainda não haviam recebido os seus vencimentos.

A Prefeitura do Natal chega ao pagamento de 100% da folha de janeiro do funcionalismo, nesta terça-feira (14), creditando os salários das categorias que ainda não haviam recebido os seus vencimentos.



Serão mais R$ 14 milhões em circulação na economia da cidade. A folha líquida do funcionalismo municipal é de R$ 55 milhões.