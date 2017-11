Prefeitura discute aproveitamento energético dos do antigo lixão de Cidade Nova Reunião acontece nesta quinta-feira no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão.

A Prefeitura do Natal realiza nesta quinta-feira (9) às 10h, uma reunião no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão, para discutir o projeto de aproveitamento energético dos resíduos sólidos do antigo lixão de Cidade Nova.



O projeto que objetiva criar uma Sociedade de Propósitos Específicos entre a Companhia de Serviços Urbano de Natal (Urbana) e a empresa Reusi Tecnologia, possibilitando ao município garantir a viabilidade econômica da autarquia, já foi aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Natal.