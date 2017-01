Prefeitura do Natal decreta luto oficial pela falecimento do artista plástico Dorian Gray

O decreto será publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (25). O decreto será publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (25). Dorian Gray Caldas nasceu em 16 de Fevereiro de 1930 na cidade de Natal. Consagrado artista potiguar produziu centenas de obras entre pinturas a óleo, gravuras, bicos-de-pena, desenhos, painéis, tapeçaria e escultura.

Dorian Gray era também escritor e integrava a Academia Norte-Riograndense de Letras.

A Prefeitura do Natal decretou hoje luto oficial de três dias em sinal de pesar pela morte do artista plástico e escritor Dorian Gray. Ele morreu na noite desta segunda-feira (23), vítima de um infarto agudo do miocárdio.