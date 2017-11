Saúde promove mais uma ação de castração animal em Natal

A ação, que aconteceu na sede do CCZ da zona Norte, terminou com 68 gatos machos castrados. Antes, na sexta-feira (3), 80 animais passaram por uma triagem – como exames de sangue – para saber se poderiam ser submetidos ao procedimento, sendo que 12 não foram considerados aptos.Foi a segunda ação do Castramóvel realizado pela SMS. Na primeira, em setembro, 55 felinos – também machos – já haviam passado pela pequena cirurgia. A ação é uma maneira eficaz de combater a superpopulação de bichos, o que consequentemente ajuda a diminuir a quantidade de animais que podem transmitir doenças até mesmo para o ser humano.A atividade é realizada em parceria com a Universidade Potiguar (UnP), que utiliza profissionais e estudantes do curso de Medicina Veterinária para a triagem e castração. O CCZ fica responsável pela identificação e transporte dos animais.Outra ação de castração animal acontecerá em dezembro, com data ainda a ser definida. Inicialmente, os animais selecionados são gatos machos de tutores já cadastrados em ONGs (Organizações Não Governamentais).