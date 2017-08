Secretaria Municipal de Tributação disponibiliza vários serviços via internet para o contribuinte Site disponibiliza o parcelamento de débitos com o fisco municipal, com descontos de juros e multas que podem chegar a 90%.

A Secretaria Municipal de Tributação (Semut) oferece uma série de serviços que o contribuinte pode acessar pela internet, inclusive o parcelamento de débitos com o fisco municipal, com descontos de juros e multas que podem chegar a 90% para pagamento à vista ou parcelamentos do débito em até 60 meses.



Na página da Semut, que pode ser acessada pelo portal da Prefeitura do Natal, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut ou pesquisada em qualquer site de busca, o contribuinte pode consultar seus débitos e efetuar o parcelamento, bem como emitir o DAM para pagamento pela internet.



O contribuinte vai encontrar na página da Semut um passo a passo para realizar vários serviços, como emissão de Nota Natalense, Nota Avulsa, consulta e pagamento do IPTU, ISS, entre outros e as informações sobre como proceder para ter acesso a cada um desses serviços.