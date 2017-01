Seis linhas de transporte desviam de itinerário a partir de hoje para obras da Caern

Ruas da Zona Norte de Natal sofrerão intervenção e seis linhas de ônibus terão itinerários desviado a partir da próxima segunda-feira (23). As alterações são por causa das obras de saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos (Caern), que chegam as avenidas Barragem Armando Ribeiro e Comunidade em Ação – no conjunto Brasil Novo – e a rua Castelo Branco – no loteamento Nova República – ambas comunidades da Zona Norte da capital. A informação é da Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU).Segundo o inspetor Carlos Eugênio Barbosa, chefe do Setor de Intervenção Viária do órgão, as obras devem durar 60 dias. “Nós vamos fechar a avenida Barragem Armando Ribeiro entre a rua Açude Marechal Rondon e a avenida Mar do Leste. Já a avenida Comunidade em Ação será totalmente fechada e a Rua Castelo Branco será interditada entre a avenida Pompéia e a rua Padre João Maria”, informa o inspetor.A execução da obra será por partes, mas o desvio durará todo o período. “Estas duas comunidades são áreas onde nós temos dificuldades de realizar desvios e onde a interdição de uma rua afeta a outra, por isso conversamos com as construtoras e vamos executar tudo de uma vez só” ressalta Barbosa.Com estas interdições, seis linhas de transporte público desviarão de itinerários. “Esta interdição foi planejada para termos que fechar esse acesso do transporte apenas uma vez”, ressalta Carlos Eugênio.As linhas 75 (Parque das Dunas/Ribeira), 76 (Felipe Camarão/Parque das Dunas) e 79 (Parque das Dunas/Mirassol) vão mudar de itinerário no sentido Brasil Novo a partir da Av. Mar Mediterrâneo, onde acessam a Av. Moema Tinoco da Cunha Lima e seguem até a Av. Açude Santa Rita de Cássia, entrando no Brasil Novo e fazendo o retorno na Quadra de Esportes da comunidade para voltar à Av. Moema Tinoco da Cunha Lima – de onde seguem normalmente. Na volta para o Parque das Dunas, as linhas farão o trajeto inverso. “O morador do Brasil Novo deve ter atenção na hora de pegar o ônibus porque o transporte vai passar pelo mesmo caminho nos dois sentidos”, informa o inspetor.As linhas 301 (Parque das Dunas/Mirassol), 302 (Parque das Dunas/Centro) e 592 (Soledade II/Santa Cecília) vão desviar no sentido Parque das Dunas a partir da Av. Pompéia, onde acessam a Rua Norte Brasil, Rua Santa Catarina de Sena, Rua San Marino, Rua Salomé, Rua Padre João Maria, Rua Santo Elias, Rua Shalom, Rua Auriverde, Av. Remador Clodoaldo Bakker, Rua Nara Leão, Av. Mar do Norte e segue o itinerário normal. No sentido Av. Pompéia, as linhas farão o itinerário inverso.Em caso de dúvidas os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou perguntar pelo Twitter oficial, o @156Natal.