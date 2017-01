Sinalização dos cruzamentos com as linhas férreas está sendo revitalizada pela Prefeitura A ação tem como objetivo garantir mais segurança aos condutores de veículos e pedestres.

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, está revitalizando a sinalização horizontal e vertical nos cruzamentos entre vias e a linha férrea na cidade. A ação tem como objetivo garantir mais segurança aos condutores de veículos e pedestres que utilizam a passagem de nível e reduzir o número de acidentes na ferrovia.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a linha férrea é sempre preferencial e transpô-la sem parar é infração gravíssima, sujeita a perda de 7 pontos na carteira. Isso porque o trem, ao contrário dos demais veículos, precisa de mais distância, cerca de 500 metros, para parar totalmente, mesmo após o operador acionar os freios.



Além da sinalização, o condutor de veículo ou pedestre deve ficar atento para algumas dicas de educação de trânsito:



- Ao se aproximar da linha férrea pare, olhe e escute e somente depois siga;

- Ao ouvir o apito, pare. Este é o sinal que está muito próximo;

- A linha férrea é sempre preferencial;

- Nunca estacione perto da linha férrea e nem aguarde a passagem do trem muito próximo do trilho;

- Não permita que seu filho ou filha brinque nos trilhos e lembre-se que a prática do surf ferroviário é proibida e pode levar à morte.