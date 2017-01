Sindicatos mantêm ocupação em prédio da Secretaria de Administração de Natal

Sinsenat Sindicalistas protestam contra o atraso de salários e cobram a verificação de contas da folha dos servidores municipais.

“Na semana passada a gente teve uma reunião com a secretária municipal de planejamento, Virgínia Ferreira e ela passou um dado que nos preocupou muito. De acordo com ela, a folha da prefeitura custa R$ 52 milhões, no entanto, o prefeito disse que com R$13 milhões paga 70% dos servidores, ou seja, isso significa que R$ 39 milhões está indo para 30% dos funcionários do município”, revela.

Segundo Soraya Godeiro, esse alto valor que está indo para apenas 30% dos servidores fez com que o grupo sindical questionasse a prefeitura acerca de altos salários na folha de pagamento da prefeitura do Natal. “Queremos verificar qual o grupo de servidores que leva os R$ 39 milhões que corresponde a 70% da folha. Tem alguma coisa errada aí, tem gente recebendo muito pouco e outros recebendo altos salários”, critica.

Através do seu Twitter pessoal, o prefeito Carlos Eduardo falou sobre a ocupação na sede da Secretaria Municipal de Administração no início da tarde desta terça-feira (10). Em uma das postagens, o chefe do executivo municipal lamentou a invasão e qualificou os manifestantes como “radicais”.