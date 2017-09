Sistema de confecção do Cartão SUS será alterado

A partir do próximo dia 11 de setembro, a confecção e atualização dos cartões serão feitos nas sedes dos Distritos Sanitários: Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste. Já as unidades de saúde seguem podendo realizar a reimpressão do documento.Até o dia 11, os serviços seguem sendo prestados na sede da SMS, localizada na Rua Fabrício Pedroza, 615, Petrópolis. Entretanto, em razão da mudança, o atendimento da semana que vem ocorrerá apenas na parte da manhã, já que na parte da tarde os profissionais passarão por capacitações para a mudança no sistema.As modificações da SMS se fazem necessárias devido ao excesso de cartões cadastrados em Natal, que aconteceu devido à duplicidade e até mesmo triplicidade de um mesmo usuário. O motivo é que quando alguém precisava ser atendido na rede pública da capital e tinha o cartão SUS de outro município, procurava uma unidade de saúde e atualizava o endereço para Natal, inflando o sistema.