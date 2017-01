SMS realiza convocação de 44 classificados no Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nova convocação para as vagas remanescentes do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 001/2015. Os nomes dos 44 candidatos classificados estão publicados na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial do Município (DOM) e pode ser consultada pelo site da Prefeitura Municipal do Natal, o www.natal.rn.gov.br.

As categorias contempladas nesta chamada são agente administrativo (6), assistente social (2), auxiliar de farmácia (2), cirurgião dentista (4), enfermeiro (8), farmacêutico (6), nutricionista (1), psicólogo (1), técnico em enfermagem (11), técnico em laboratório (2) e técnico em radiologia (1).

Os profissionais que tiveram seus nomes publicados nesta relação devem comparecer à sede da SMS, situada na Rua Fabrício Pedroza, 915, Areia Preta, no prazo máximo de três dias (72h), a partir de hoje, para apresentar a documentação exigida ao setor de Acolhimento, no primeiro piso do prédio, e assumirem o cargo.

Documentação e exames necessários

No momento da apresentação, os convocados devem entregar os seguintes exames de saúde: hemograma completo, sumário de urina e VDRL, dosagens bioquímicas de glicose, triglicerídeos, colesterol total, HDL, LDL e RX de tórax, todos com validade de até 90 dias. A critério da avaliação da junta médica do Município do Natal, poderá ser solicitado exames complementares e avaliação de especialistas da área.

Ainda os seguintes documentos: diploma ou declaração de conclusão do curso para o cargo pretendido, 02 (duas) fotografias 3 x 4 iguais (não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante), carteira do respectivo Conselho, comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de sua categoria, carteira de identidade, CPF, título de eleitor com declaração de quitação eleitoral, PIS, carteira de trabalho, certificado militar (para os homens), comprovante de residência, termo de ciência e concordância com o Edital e as declarações negativas e de vínculo empregatício.