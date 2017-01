Sociedade Amigos do Deficiente Físico recebe certificado pelo projeto praia inclusiva

A Sociedade Amigos do Deficiente Físico do RN (Sadef) teve aprovado o projeto Natal Praia Inclusiva. Com esse projeto Natal contará com acesso ao banho de mar para as pessoas com deficiência. A conquista da associação se deu a partir da aprovação do projeto Natal Praia Inclusiva pelo Programa de Voluntariado Grupo Segurador Banco do Brasil e MAPFRE, programa da Fundação MAPFRE, que ajuda associações e entidades públicas, com recursos da Espanha.

“Com a aprovação desse projeto, vamos oferecer banho de mar e lazer para as pessoas com deficiência da nossa capital e fortalecer o turismo para os visitantes com dificuldades de locomoção”, disse Tércio Tinoco, presidente da Sadef.

O projeto é inédito no Rio Grande do Norte. Com os recursos recebidos pela Sadef, serão adquiridas cadeiras de praia, coletes salva-vidas, caiaque, tenda, entre outros produtos para praia. A implantação ocorrerá em três meses e o Natal Praia Inclusiva ocorrerá nos fins de semana, na praia de ponta negra. #NatalPraiaInclusiva.